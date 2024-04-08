Buick Electra, похожий на Honda, ожидается в 2024 году

11:50 2024-04-08
Buick Electra, похожий на Honda, ожидается в 2024 году

Компания Buick обновила фирменную табличку 18-футовых стальных салазок 1959 года выпуска для своего нового полностью электрического внедорожника, который уже был представлен для Китая.

В Electra E5 используется аккумуляторная платформа Ultium от GM, и она должна быть примерно того же размера, что и в Chevrolet Equinox.

Исследование товарных знаков, возможно, выявило будущую линейку Buick, в том числе заявки на Electra E1 - E9.

Ожидается, что Electra E5 будет работать так же, как уже доступный Cadillac Lyriq, с запасом хода 300 миль и мощностью 340 лошадиных сил.

Buick надеется разместить свой логотип tri-shield на полностью электрической линейке к 2030 году, но первую Electra мы должны увидеть где-то в 2024 году.

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