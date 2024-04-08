Редкий Mercedes 600 Pullman принадлежал нескольким известным музыкантам

11:54 2024-04-08
Редкий Mercedes 600 Pullman принадлежал нескольким известным музыкантам

Нечасто на рынке появляется роскошный классический немецкий лимузин, которым владели три музыкальные суперзвезды.

Тем не менее, именно таким является Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 года выпуска, и многие коллекционеры оценивают его, рассматривая возможность поставить в свой гараж.

Эти автомобили пользовались популярностью у глав иностранных государств, а также у некоторых из самых известных знаменитостей в мире.

Поэтому неудивительно, что этот автомобиль, шасси 001580, был заказан совершенно новым самим Джоном Ленноном.

Будучи одним из немногих автомобилей с правосторонним управлением, мистер Леннон добавил к этому автомобилю немало деталей, изготовленных на заказ с завода.

Среди них магнитола Blaupunkt, магнитофон Pioneer, проигрыватель Phillips-Mignon и множество динамиков.

Очевидно, что лимузин использовался для творчества на ходу.

Несмотря на то, что экстерьер автомобиля белоснежный, интерьер выполнен в контрастных черных тонах с велюровой обивкой сидений и черной кожей дверей. Это в сочетании с серым ковровым покрытием и кремовой обивкой потолка создает изысканное пространство, идеально подходящее для отдыха в сопровождении водителя.

Когда Леннон переехал в США, он продал свой любимый Pullman коллеге по группе Джорджу Харрисону, которому он некоторое время нравился.

В конце концов, он передал лимузин Мэри Уилсон из Supremes.

Она наслаждалась его роскошью во время гастролей по Великобритании и США, сохраняя его почти 15 лет.

Автомобиль, который некогда принадлежал и Харрисону, был продан с аукциона еще в 2021 году за крутые 145 000 фунтов стерлингов.

Нынешний Pullman, который продает Том Хартли, был тщательно отреставрирован. Работа была выполнена не кем иным, как Mercedes-Benz в 1990-х годах, и с тех пор машина довольно хорошо состарилась.

Вероятно, стоить авто будет недешево.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
18:05

Храмова Оксана

Водители могут лишиться прав и получить штраф за установку ветровиков на стекла

Водители могут лишиться прав и получить штраф за установку ветровиков на стекла

Как известно, крепление дополнительных аксессуаров на лобовое стекло не допустимо, но не все водители серьезно воспринимают этот запрет.
Храмова Оксана
16:51

Храмова Оксана

Форум владельцев Tesla Cybertruck уже полон рассказов о сломанных, неисправных Cybertruck

Форум владельцев Tesla Cybertruck уже полон рассказов о сломанных, неисправных Cybertruck

От грязных поверхностей, смущающих на бездорожье, до неисправностей после прохождения воды: Tesla Cybertruck из нержавеющей стали кажется сплошным беспорядком.
Марта Фролова
15:46

Марта Фролова

А1 предостерегает о попытках мошенничества через мессенджеры

А1 предостерегает о попытках мошенничества через мессенджеры

«А1» информирует своих клиентов о фиксации попыток мошенничества от имени компании.
Марта Фролова
15:22

Марта Фролова

Китай впервые после пандемии Covid-19 разрешили иностранным альпинистам подниматься на Эверест

Китай впервые после пандемии Covid-19 разрешили иностранным альпинистам подниматься на Эверест

Существует два маршрута для восхождения на Эверест: южный, со стороны Непала, и северный, начинающийся в Тибете (автономный район Китая).
Антон Райт
15:14

Антон Райт

На долларовых купюрах изображены не только президенты

На долларовых купюрах изображены не только президенты

Считается, что на долларах изображены президенты США, но это не так. На американских бумажных деньгах только пять президентов.
Игнат Ветров
14:34

Игнат Ветров

Посольство РФ в Вильнюсе две ночи подряд подвергалось атакам коктейлем Молотова

Посольство РФ в Вильнюсе две ночи подряд подвергалось атакам коктейлем Молотова

В результате происшествий была повреждена стена здания посольства, в настоящее время оценивается размер ущерба.
Антон Райт
14:26

Антон Райт

У самолета Boeing оторвало крышку двигателя во время взлета

У самолета Boeing оторвало крышку двигателя во время взлета

Инцидент произошел в аэропорту Денвера в воскресенье 7 апреля. На борту рейса 3695 было 135 пассажиров и шесть членов экипажа.