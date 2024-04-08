Редкий Mercedes 600 Pullman принадлежал нескольким известным музыкантам

Тем не менее, именно таким является Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 года выпуска, и многие коллекционеры оценивают его, рассматривая возможность поставить в свой гараж.

Эти автомобили пользовались популярностью у глав иностранных государств, а также у некоторых из самых известных знаменитостей в мире.

Поэтому неудивительно, что этот автомобиль, шасси 001580, был заказан совершенно новым самим Джоном Ленноном.

Будучи одним из немногих автомобилей с правосторонним управлением, мистер Леннон добавил к этому автомобилю немало деталей, изготовленных на заказ с завода.

Среди них магнитола Blaupunkt, магнитофон Pioneer, проигрыватель Phillips-Mignon и множество динамиков.

Очевидно, что лимузин использовался для творчества на ходу.

Несмотря на то, что экстерьер автомобиля белоснежный, интерьер выполнен в контрастных черных тонах с велюровой обивкой сидений и черной кожей дверей. Это в сочетании с серым ковровым покрытием и кремовой обивкой потолка создает изысканное пространство, идеально подходящее для отдыха в сопровождении водителя.

Когда Леннон переехал в США, он продал свой любимый Pullman коллеге по группе Джорджу Харрисону, которому он некоторое время нравился.

В конце концов, он передал лимузин Мэри Уилсон из Supremes.

Она наслаждалась его роскошью во время гастролей по Великобритании и США, сохраняя его почти 15 лет.

Автомобиль, который некогда принадлежал и Харрисону, был продан с аукциона еще в 2021 году за крутые 145 000 фунтов стерлингов.

Нынешний Pullman, который продает Том Хартли, был тщательно отреставрирован. Работа была выполнена не кем иным, как Mercedes-Benz в 1990-х годах, и с тех пор машина довольно хорошо состарилась.

Вероятно, стоить авто будет недешево.