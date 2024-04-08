Автостат РФ: Почти 70% легковых автомобилей в России – старше 10 лет

На долю произведенных до 2014 года, которым больше 10 лет назад, приходится 69,2%.
Оставшиеся 30,8% – это автомобили, которые имеют год выпуска начиная с 2014-го.
На 1 января нынешнего года на территории РФ зарегистрировано 4,84 млн легковых машин возрастной категории 8 – 10 лет 10,4%.
У автомобилей, имеющих возраст 4 – 7 лет 13,9%.
Меньше всего в России авто, чей возраст составляет 3 и менее лет - 6,5%.
Уважение к сотрудникам дорожной автоинспекции растет в России с каждым годом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__