Автостат РФ: Почти 70% легковых автомобилей в России – старше 10 лет

13:44 2024-04-08
Автостат РФ: Почти 70% легковых автомобилей в России – старше 10 лет

В России на начало 2024 года насчитывалось 32,06 млн легковых машин, чей возраст превышает 10 лет.

На долю произведенных до 2014 года, которым больше 10 лет назад, приходится 69,2%.

Оставшиеся 30,8% – это автомобили, которые имеют год выпуска начиная с 2014-го.

На 1 января нынешнего года на территории РФ зарегистрировано 4,84 млн легковых машин возрастной категории 8 – 10 лет 10,4%.

У автомобилей, имеющих возраст 4 – 7 лет 13,9%.

Меньше всего в России авто, чей возраст составляет 3 и менее лет - 6,5%.

Уважение к сотрудникам дорожной автоинспекции растет в России с каждым годом.

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