На долларовых купюрах изображены не только президенты

15:14 2024-04-08
На долларовых купюрах изображены не только президенты

Считается, что на долларах изображены президенты США, но это не так. На американских бумажных деньгах только пять президентов.

Александр Гамильтон, чей портрет украшает десятку, был первым министром финансов.

Бенджамин Франклин, чьё изображение мы видим на стодолларовых купюрах, — дипломат, изобретатель, учёный, философ и писатель.

На американских бумажных деньгах только пять президентов:

1 $ — Джордж Вашингтон (первый президент США),

2 $ — Томас Джефферсон (третий),

5 $ — Авраам Линкольн (шестнадцатый),

20 $ — Эндрю Джексон (седьмой),

50 $ — Улисс Гранд (восемнадцатый).

Купюры номиналом 2 $ встречаются довольно редко: их перестали печатать в 1966 году, но спустя 10 лет снова начали производить, но в небольших количествах: примерно 1% от всех выпущенных банкнот.

Считается, что 2 $приносят удачу владельцу.

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