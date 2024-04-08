На долларовых купюрах изображены не только президенты

Александр Гамильтон, чей портрет украшает десятку, был первым министром финансов.

Бенджамин Франклин, чьё изображение мы видим на стодолларовых купюрах, — дипломат, изобретатель, учёный, философ и писатель.

На американских бумажных деньгах только пять президентов:

1 $ — Джордж Вашингтон (первый президент США),

2 $ — Томас Джефферсон (третий),

5 $ — Авраам Линкольн (шестнадцатый),

20 $ — Эндрю Джексон (седьмой),

50 $ — Улисс Гранд (восемнадцатый).

Купюры номиналом 2 $ встречаются довольно редко: их перестали печатать в 1966 году, но спустя 10 лет снова начали производить, но в небольших количествах: примерно 1% от всех выпущенных банкнот.

Считается, что 2 $приносят удачу владельцу.