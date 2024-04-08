Китай впервые после пандемии Covid-19 разрешили иностранным альпинистам подниматься на Эверест

Пропуск на гору выдаёт Китайско-тибетская ассоциация альпинистов (CTMA).

Она же информирует иностранцев о стоимости расходов, связанных с восхождением: на транспорт, корм для яков, услуги профессиональных гидов и переводчиков из Тибета.

Для покорения вершины иностранцы, помимо китайской визы, должны оформить визу для посещения Тибета.

Ежегодно для альпинистов некитайского происхождения выдаётся не более 300 разрешений.

Сезонов восхождения на Эверест два: весенний и осенний.

Первый длится с середины апреля по конец мая, второй сезон стартует после завершения летних муссонов и заканчивается в ноябре.

Ранее власти Непала обязали всех альпинистов, отправляющихся на Эверест, использовать чип-отслеживания со встроенным GPS-навигатором.