Форум владельцев Tesla Cybertruck уже полон рассказов о сломанных, неисправных Cybertruck

Если вы хотите получить еще более четкое представление о том, в каком ужасном положении находятся владельцы этой машины, загляните на форумы владельцев Cybertruck.

Вот, к примеру, один из постов:

Принял доставку сегодня, AWD .. проехал 1 милю по дороге, начал получать ошибку рулевого управления, мигающий красный экран, съехал с обочины шоссе, теперь грузовик заглох, и я жду эвакуатор. Дилер ничего не мог для меня сделать. В течение 5 минут все было отлично.. перепробовал все, перезагрузился, экран стал черным и продолжает пищать.

Tesla действительно запустила эти грузовики, какой кошмар.

Просмотрите некоторые другие сообщения, и вы быстро попадете в кроличью нору неисправностей и проблем. Например, один владелец описал, как их Cybertruck внезапно затормозил после того, как обогнал другой грузовик на обочине шоссе:

Я столкнулся с грузовиком на другой стороне двухполосного шоссе.

Мой Cybertruck внезапно резко затормозил, когда между нами было достаточно большое пространство.

К счастью, сзади нет автомобиля, так как это определенно привело бы к столкновению.

Примечание: Автопилот - это просто прославленный реактивный круиз-контроль.

Другой владелец написал о своем Cybertruck такой осуждающий отзыв, что их якобы забанили на одном форуме владельцев и им пришлось обратиться к другому, клубу Tesla Motors, чтобы предупредить потенциальных покупателей о “погранично опасных” проблемах с видимостью:

Это очень, очень плохо. Вы не можете адекватно видеть передние углы. Это на грани опасности! Шутка в том, что там, где вид сзади, нет дисплея камеры заднего вида, вместо этого это крошечный дисплей на главном экране, который показывает вас сзади. Так глупо. Сокращение расходов.

Другой владелец описал, как их Cybertruck выдавал какой-то код ошибки во время движения, а затем не заряжался. Ни один из их местных сервисных центров также не смог помочь по разным причинам.

И еще один владелец описал, как всего через два дня владения их Cybertruck просто перестал включаться, несмотря на 40-процентный заряд аккумулятора:

Мой грузовик был у меня два дня, сел сегодня утром, все было включено. Хотел нажать на тормоз, чтобы включить задний ход, и все потемнело. Кнопка включения двери даже не выпускала меня, пришлось использовать ручное разблокирование, чтобы выбраться. Я тоже не могу вернуться. Мой аккумулятор разрядился на 40%, так что нет, он не разрядился. У кого-нибудь была эта проблема?

Мы могли бы потратить весь день, собирая страшилки с этих форумов, но мы думаем, вы поняли картину: многим владельцам действительно не везет с их Tesla Cybertrucks.

Если вы ищете такой автомобиль, мы бы порекомендовали вам немного покопаться на этих форумах, просто чтобы вы знали, что вас ждет.