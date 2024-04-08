Мексика представляет собой страну контрастов, особенно когда речь заходит о дорожном движении

Однако ситуация кардинально меняется в больших городах, где интенсивность трафика достигает своего апогея.

В таких мегаполисах, как Мехико, насчитывающем более десяти миллионов жителей, дорожная культура оставляет желать лучшего.

Здесь не редкость, когда водители игнорируют светофоры, дорожные знаки и системы видеонаблюдения, стремясь любой ценой преодолеть пробки, окутывающие городские артерии.

Эта тенденция к игнорированию правил дорожного движения в крупных городских агломерациях создает сложные и опасные условия для всех участников дорожного движения.

Отсутствие уважения к светофорам и знакам, а также попытки прорваться сквозь плотные потоки машин не только увеличивают риск ДТП, но и способствуют общему ухудшению дорожной обстановки.