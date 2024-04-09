ИГИЛ* сообщила о намерении устроить теракты во время четвертьфинала Лиги чемпионов

Диетолог Меллор: белый хлеб не провоцирует опасные скачки сахара в крови

Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Великобритании опроверг миф о вреде белого хлеба, заявив, что он сам по себе не является опасным для здоровья и не вызывает опасных скачков сахара в крови.