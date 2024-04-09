«Реал» сразится дома с «Манчестер Сити», а «Арсенал» примет в родных стенах «Баварию».
* ИГИЛ – признана террористической организацией в ряде стран, включая РФ.
«Реал» сразится дома с «Манчестер Сити», а «Арсенал» примет в родных стенах «Баварию».
* ИГИЛ – признана террористической организацией в ряде стран, включая РФ.
Игнат Ветров
По словам бизнесмена, на данный момент обучение нейросетей идет весьма успешно. Впрочем, все еще имеются технические ограничения, связанные с аппаратным обеспечением.
Антон Райт
Лечебница Аркхем в первом тизере ожидаемого многими зрителями фильма "Джокер: Безумие на двоих".
Антон Райт
На своей странице в соцсети X (Twitter) бизнесмен Вивек Рамасвами написал, что если кризис на южной границе США не будет решен, то Вашингтон откроет путь к «еще одной трагедии масштаба атаки 11 сентября».
Антон Райт
Две ночи мужчина бросал бутылки с зажигательной смесью (коктейль Молотова) в посольство РФ в Вильнюсе.
Игнат Ветров
Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Великобритании опроверг миф о вреде белого хлеба, заявив, что он сам по себе не является опасным для здоровья и не вызывает опасных скачков сахара в крови.
Антон Райт
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс повторил достижение россиянина Александра Овечкина, забив в ворота «Питтсбурга» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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