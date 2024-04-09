Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон

16:23 2024-04-09
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс повторил достижение россиянина Александра Овечкина, забив в ворота «Питтсбурга» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Всего в истории НХЛ Мэттьюс стал 13‑м хоккеистом, которому удалось забросить как минимум 65 шайб за один регулярный сезон. За последние 30 лет, помимо него и Овечкина, эта отметка покорялась лишь Марио Лемье (69 голов в сезоне‑1995/96).

Что касается матча «Торонто» и «Питтсбурга», то в составе «Мэйпл Лифс» также отличились Мэттью Нис и Джек Маккейб, у «Пингвинз» авторами голов стали Рикард Ракелль (с передачи Евгения Малкина) и Дрю О’Коннор.

«Торонто», уже гарантировавший себе выход в плей‑офф, с 99 очками занимает 5‑е место в Восточной конференции. «Питтсбург» (84) идет 9‑м, продолжая борьбу за путевку в розыгрыш Кубка Стэнли.

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