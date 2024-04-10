Открыт чат-бот для жалоб на неправильно припаркованные самокаты в Минске

09:48 2024-04-10
Открыт чат-бот для жалоб на неправильно припаркованные самокаты в Минске

Предполагается, что за счет запущенного чат-бота шеринговые компании смогут более оперативно реагировать на претензии горожан по данному вопросу.

Для выявления и решения такого рода проблем специалисты создали специальный чат-бот @Samokat_ru_bot, посредством которого минчане могут жаловаться на неправильно припаркованные самокаты.

Замначальника минской ГАИ Денис Ливанович сообщил о проблеме использования таких средств несовершеннолетними.

Шеринговым компаниям предложено доработать программное обеспечение и усилить контроль за пользователями вплоть до введения штрафов и блокировки на весь сезон.

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