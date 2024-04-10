Открыт чат-бот для жалоб на неправильно припаркованные самокаты в Минске

Для выявления и решения такого рода проблем специалисты создали специальный чат-бот @Samokat_ru_bot, посредством которого минчане могут жаловаться на неправильно припаркованные самокаты.
Замначальника минской ГАИ Денис Ливанович сообщил о проблеме использования таких средств несовершеннолетними.
Шеринговым компаниям предложено доработать программное обеспечение и усилить контроль за пользователями вплоть до введения штрафов и блокировки на весь сезон.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__