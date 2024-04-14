Макс Валье – экспериментатор, убитый ракетой, сам ее и создал

Его убила тестируемая ракета, попавшая в грудь.
Произошло это в конце весны 1930 года, когда Макс и его друг экспериментировали со смесью воды, керосина и жидкого кислорода.
Его убила тестируемая ракета, попавшая в грудь.
Произошло это в конце весны 1930 года, когда Макс и его друг экспериментировали со смесью воды, керосина и жидкого кислорода.
Храмова Оксана
Сжигая сухую траву на своем приусадебном участке, пожилая женщина случайно упала в огонь и вспыхнула, как спичка, спасти ее не удалось.
Храмова Оксана
12 апреля в Осиповичском районе были арестованы два жителя Бобруйска за распространение наркотиков.
Храмова Оксана
На пенсионерке загорелась одежда, когда она пыталась приготовить себе еду, женщина получила серьезные ожоги.
Храмова Оксана
Сотрудники оперативных служб обнаружили мини-производство самодельного домашнего самогона.
Храмова Оксана
13 апреля в белорусской столице произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из них завалился на бок.
Марат Беглов
Братья-близнецы Стэнли – Фрэнсис Эдгар и Фрилиан Оскар, родившиеся в 1849 г. в американском штате Мэн, – основали автомобильную компанию «Стэнли Мотор».
Марта Фролова
А. Богданов был не только высококвалифицированным врачом, но и популярным, в свое время, писателем-фантастом.
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