Житель Вороновского района наладил бизнес по производству самогона на дому

Информацию о задержании предприимчивого самогонщика сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Оперативники получили предварительную наводку о подпольном бизнесе, после проверки эта информация подтвердилась.
Производством самопального самогона занимался 50-летний мужчина, проживающий в населенном пункте Германишки.
Мини-фабрика скрывалась за поддельной стеной в бане на собственном участке гражданина.
Сотрудники правоохранительных органов при обыске изъяли и ликвидировали 540 л самогонной браги, самогонное устройство, 50 л готового самогона.