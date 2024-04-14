В Бобруйске задержали двух граждан, которые работали закладчиками на виртуальных наркодилеров

Информацию об этом передали сотрудники БЕЛТА, ссылаясь на прокуратуру Могилевской области.

Два гражданина Беларуси, проживающих в Бобруйске, осенью 2023 года начали работать закладчиками, сотрудничая с виртуальными наркоторговцами.

Кураторы давали им инструкции по интернету, которые бобруйчане исправно выполняли.

Сначала надо было забрать пакеты с психотропным веществом из тайного хранилища, а потом разместить наркотики в новых тайниках.

Распределять заклады надо было между Бобруйским, Рогачевским и Осиповичским районами.

23 ноября, совершив очередную раскладку, граждане были задержаны в Осиповичском районе.

При задержании один из них оказал сопротивление, распылив перцовый баллон в лицо сотрудника милиции.

После обыска у преступников нашли свыше 39 г альфа-PVP. Этот препарат должен был пойти на сбыт мелкими порциями.