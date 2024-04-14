Безумец Франц Райхельт пошел на верную гибель, чтобы испытать на себе неудачное изобретение

Однако это не остановило безумного портного, который почему-то был уверен, что если прыгнет сам со своим парашютом, то все пройдет хорошо.

Франц Райхельт работал портным и мечтал создать парашют, который бы помогал летчикам выживать в случае авиакатастрофы. Его намерения подхлестнуло обещанное вознаграждение. В 1911 году Aero Club de France сообщил, что отдаст 10 000 франков тому, кто первым изобретет парашют для обеспечения безопасных прыжков с высоты.

Райхельт с еще большим рвением взялся за дело, он придумал парашютный костюм, похожий на плащ с большим капюшоном. Весил он 9 кг, общая площадь затраченной ткани составляла 31 квадратный метр.

Изобретение свое портной неоднократно проверял на манекенах, сбрасывая их с пятого этажа, но все попытки были неудачными.

Тогда Райхельт решился на безумный поступок, он захотел прыгнуть со своим парашютом сам. Франц обманул парижскую полицию, выпросив разрешение на проведение эксперимента с манекеном на Эйфелевой башне.

Портной получил добро и уведомил почтенную публику о предстоящем испытании, собрав тем самым в назначенный день толпы зевак и журналистов.

4 февраля 1912 года он прибыл к месту испытания в своем странном костюме. Люди начали подозревать подвох, потому что манекена при Райхельте не было.

Событие собирались снимать на камеру, оборудование установили на земле и на самой башне.

Когда портной начал подниматься по лестнице с пустыми руками, до присутствующих дошло, что он хочет прыгать сам. Его отговаривали, но, видимо, не особо старались, никто не запретил Францу забраться на башню, никто не остановил его глупую затею. Охрана спокойно пропустила безумца, который шел на верную смерть.

Безбашенный изобретатель бесстрашно прыгнул вниз и разбился вдребезги на глазах у шокированной публики, страшное падение запечатлели на камеру. Высота прыжка составляла 61 метр (как 20-этажный дом). В земле на месте приземления Франца осталась вмятина диаметром 15 см.

Между тем, за два дня до идиотского поступка портного американский изобретатель Родман Лоу совершил прыжок со Статуи Свободы (высота 68 метров), его парашют оказался более надежным и приземление прошло благополучно. Изобретение легло в основу стандартного полусферического ранцевого парашюта.

Увы, Франц Райхельт так и не узнал об этом...