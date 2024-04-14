Мать Тереза - монахиня, получившая Нобелевскую премию мира: за что ее назвали Ватиканской убийцей

При рождении монахине дали имя Агнес, родилась она в 1910 году в обеспеченной семье и с детства училась милосердию у родителей. Они были очень добры к людям и всегда кому-то помогали.

Агнес не пропускала ни одной церковной службы, а потом и вовсе была принята в монашеский орден "Сестер Лорето".

В конце концов девушка оказалась там, где мечтала - в Индии, чтобы стать миссионером. В 21 год в Калькутте Агнес приняла постриг и стала монахиней Терезой.

В Индии она старалась помогать бедным и больным, избегала комфорта и благополучия, стремилась приносить пользу людям.

Вскоре Тереза создала монашескую женскую конгрегацию сестер-миссионерок любви. За помощь они ничего не брали, все делали бескорыстно.

Сообщество ширилось с каждым годом. Тереза создавала хосписы, школы, приюты для самых нуждающихся категорий людей. Помогали в этом добровольные пожертвования.