Мать Тереза - монахиня, получившая Нобелевскую премию мира: за что ее назвали Ватиканской убийцей

В конце концов добрейшую, благочестивую и сострадательную Терезу Калькуттскую стали все чаще именовать "ангелом из ада". Какую же тайну скрывает в себе эта история и кем на самом деле была знаменитая Мать Тереза?..
При рождении монахине дали имя Агнес, родилась она в 1910 году в обеспеченной семье и с детства училась милосердию у родителей. Они были очень добры к людям и всегда кому-то помогали.
Агнес не пропускала ни одной церковной службы, а потом и вовсе была принята в монашеский орден "Сестер Лорето".
В конце концов девушка оказалась там, где мечтала - в Индии, чтобы стать миссионером. В 21 год в Калькутте Агнес приняла постриг и стала монахиней Терезой.
В Индии она старалась помогать бедным и больным, избегала комфорта и благополучия, стремилась приносить пользу людям.
Вскоре Тереза создала монашескую женскую конгрегацию сестер-миссионерок любви. За помощь они ничего не брали, все делали бескорыстно.
Сообщество ширилось с каждым годом. Тереза создавала хосписы, школы, приюты для самых нуждающихся категорий людей. Помогали в этом добровольные пожертвования.
Позже деятельность Терезы уже не ограничивалась Индией, ее влияние и созданные ею организации распространились по всему миру. Ее сестры милосердия были там, где в них нуждались больше всего.
За огромные заслуги Мать Терезу неоднократно награждали, присуждали почетные премии, в том числе и Нобелевскую - в 1979 году "За деятельность в помощь страждущему человеку".
Когда монахиня умерла, многие люди по всему миру сильно горевали. В Индии был объявлен траур. Похороны провели на стадионе, их транслировали в прямом эфире по всему миру, проститься с Терезой пришло очень много народу. В 2016 году Мать Терезу причислили к святым.
Но это лишь светлая сторона медали, есть и другая.
В 1994 году вышел документальный фильм "Ангел из ада", наделавший много шума. Он раскрыл много неизвестных и темных страниц биографии монахини.
Всемирное почитание пришло к Терезе после выхода фильма "Нечто прекрасное для Бога". Дело в том, что во время съемок в одном из заведений монахини ("Дом для умирающих") не было света, но, по словам журналистов, вдруг появился "Свет Божий", который позволил нормально отснять материал.
Это было подано как чудо. Прессе нужна была сенсация. Хотя на самом деле, оператор объяснил, что он в тот день первый раз применил специальные новые пленки, позволяющие вести съемку в темноте. Люди охотнее поверили в первую версию - о чуде.
Вот что рассказала женщина, которая работала в том самом "Доме для умирающих". Она сообщила о жутких условиях содержания больных, где была сплошная антисанитария, отвратительная еда и никаких лекарств.
Люди лежали на дряхлых кроватях и старых раскладушках, они умирали медленно и мучительно. Помочь им никто не мог, потому что уход осуществляли волонтеры, которые не понимали в медицине, но верили в помощь святого духа.
Из лекарств если и было что, то самые дешевые почти бесполезные средства, например, аспирин. Капельницы можно было пересчитать по пальцам, а больных были сотни.
Иглы применяли одни и те же для всех, просто промывая в холодной воде. Люди заражали друг друга, получали целый букет болезней вдобавок к своему недугу.
Если человек попадал сюда с болезнью, которую могли бы излечить обычные антибиотики, то вскоре его состояние ухудшалось и уже требовало операции. Потому что адекватного лечения не было.
Тереза не разрешала давать больным обезболивающие препараты. Она считала, что страдания и боль очищают и исцеляют душу. Люди тут могли умереть не от болезни, а от болевого шока.
Главной целью Матери Терезы было не излечение больного, а приведение его в католическую веру, важно было успеть это сделать до его смерти. Людям она говорила, что вера спасет их от болезни. Случалось это крайне редко, и такие чудесные спасения сразу афишировались. Про остальное умалчивалось...
При этом свои болезни Тереза лечила иначе. Боль она не терпела. Ее везли на личном самолете в Калифорнию в лучшую дорогую клинику. Жила она там в шикарных условиях, и очень любила роскошь.
Кроме того Тереза была категорически против абортов и контрацепции. Хотя презервативы давали защиту от СПИДа. При этом монахиня поддерживала принудительную стерилизацию.
Также она осудила 14-летнюю девушку, которая забеременела после изнасилования и сделала аборт.
Двойные стандарты были нормой для Терезы. Она осуждала разводы и призывала из запретить, но принцессу Диану поддержала и даже посоветовала ей развестись.
Пожертвования поступали Терезе со всего мира и при том немалые. Ей давали многочисленные денежные премии, включая Нобелевку. Почему же больные из бедных слоев населения содержались в ужасных условиях? Куда девались все деньги?
Отвечать на эти вопросы журналистам монахиня не хотела, советуя им обратиться к Богу.
За крупные денежные пожертвования монахиня готова была перешагнуть через моральные принципы. Когда она приехала на Гаити, где правил диктатор Жан-Клод Дювалье, он дал Терезе 1,5 млн долларов.
Остров был рассадником коррупции, убийств, болезней и смертей. Однако монахиня заявила, что здесь существует чуть ли не идиллия между политическими кругами и бедным населением.
Благотворительный фонд Терезы никто не контролировал, куда шли многочисленные пожертвования - неизвестно.
В 1998 году один факт вызвал недоумение у общественности. Был составлен рейтинг организаций в Калькутте, которые оказывали благотворительную денежную помощь. Орден Матери Терезы не значился в этом списке даже в число первых 200 организаций.
В 1991 году в Германии был опубликован материал, согласно которому фонд Терезы, созданный из пожертвований, выделял лишь примерно 7% на лечение больных. Оставшиеся суммы (примерно 3 млрд долларов), осели где-то на счетах Банка Ватикана.
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