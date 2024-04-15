Короткие факты обо всем на свете, которые могут вас удивить

23:53 2024-04-14
Короткие факты обо всем на свете, которые могут вас удивить

Самые интересные факты и выводы, которые могут вызвать удивление и помогут расширить кругозор.

Итак, поехали.

Оказывается, осадки на Сатурне и Юпитере выпадают в виде алмазного дождя. За год Сатурн покрывается тысячами тонн алмазов (по 1 см в ширину каждый).

У лошадей отсутствует рвотный рефлекс и поэтому никогда не бывает рвоты.

Золото можно есть без вреда для здоровья, но только в чистом виде. Оно даже содержится в клетках крови. Всего в организме примерно 0,2 г благородного металла. Но не надо есть свои украшения, в них есть и другие примеси, которые могут быть опасны.

Птицы никогда не ходят в туалет по-маленькому. Все отходы жизнедеятельности выходят с калом.

Специалисты по нейробиологии уверены, что дети могут видеть сны лишь с 4-5 лет.

Невероятно, но 98% тела медузы - это вода!

Вы будете удивлены, но то, что мы привыкли называть ягодами, (малина, клубника) - это вовсе не ягоды. При этом авокадо как раз самая настоящая ягода.

Оказывается, загорать могут не только люди, но и киты.

Акулы появились на планете раньше, чем деревья.

Знайте, спички появились уже после зажигалок, а не наоборот.

Если вы хотите заменить сигареты чем-то полезным, выберите баклажан, в нем тоже есть никотин. Вместо одной сигареты, придется съесть 9 кг овоща.

Храмова Оксана
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Храмова Оксана

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