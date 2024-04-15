Забавные моменты, которые происходили с Альбертом Эйнштейном в жизни

11:30 2024-04-15
Забавные моменты, которые происходили с Альбертом Эйнштейном в жизни

Гениальный ученый был прежде всего человеком, и он, как и любой человек, порой попадал в забавные и даже курьезные ситуации.

Как-то раз Эйнштейн ехал в трамвае и увлеченно читал. Он заранее приготовил деньги для оплаты проезда и, не отрывая глаз от книги, машинально сунул их кондуктору. Тот пересчитал монеты и сказал, что не хватает еще одной. Эйнштейн стал спорить, он знал, что дал точную сумму.

Кондуктор начал пересчитывать деньги прямо перед носом упрямого пассажира. Действительно не хватило одной монетки. Эйнштейн поискал в кармане, нашел ее и протянул кондуктору, лицо выражало смущение. Кондуктор с улыбкой сказал: не переживайте, дедушка, вам просто надо выучить арифметику.

Однажды какая-то женщина просила ученого перезвонить ей и назвала свой телефонный номер. Она предупредила, что номер очень сложный для запоминания - 24-361. Эйнштейн ответил: что ж тут сложного, я уже запомнил - две дюжины и 19 в квадрате.

Альберту Эйнштейну очень нравился Чарли Чаплин, и он даже послал актеру телеграмму, выразив восхищение: "Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен всем в мире, и я уверен, что Вы станете великим человеком. Эйнштейн".

На это Чаплин дал очень остроумный ответ: «Я вами восхищаюсь ещё больше. Вашу теорию относительности не понимает никто в мире, но Вы всё-таки стали великим человеком. Чаплин».

Как-то раз Эйнштейн беседовал с журналистом, и тот задал ученому вопрос: носит ли он с собой записную книжку, чтобы записывать туда умные мысли. Эйнштейн ответил: действительно умные мысли так редко приходят в голову, что их можно запомнить без всяких записей.

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