До своей карьеры актера Стив Бушеми работал пожарным

Он разыскивал людей под развалами совместно со своей старой командой.
Бушеми признался, что для него это было настоящей привилегией прийти на помощь пострадавшим и внести свой вклад.
Он разыскивал людей под развалами совместно со своей старой командой.
Бушеми признался, что для него это было настоящей привилегией прийти на помощь пострадавшим и внести свой вклад.
Игнат Ветров
Он серьезно травмировался во время верховой езды, что впоследствии привело к параличу.
Игнат Ветров
Места кое-как хватало для самой необходимой мебели. Правда, стиральной машинкой он так и не обзавелся.
Игнат Ветров
В период съемок «Матрицы» актер решил сам заплатить 75 миллионов долларов командам по спецэффектам и дизайну костюмов.
Храмова Оксана
Гениальный ученый был прежде всего человеком, и он, как и любой человек, порой попадал в забавные и даже курьезные ситуации.
Храмова Оксана
В Шкловском районе перевернулся автомобиль, женщина, которая была за рулем, погибла, пассажир оказался в больнице.
Храмова Оксана
Молодой человек, не имевший прав, был за рулем Nissan и стал виновником серьезного ДТП на трассе Р-43 Кричев-Бобруйск-Ивацевичи.
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