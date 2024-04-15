До славы, приобретенной в фильме «Мальчишник в Вегасе», Зак Галифианакис жил в ужасно маленькой квартире

По этой причине он часто ходил в платную прачечную, где и познакомился со своей будущей подругой Элизабет Хейст по прозвищу Мими.

Она работала там уже несколько лет. Как только успех постучался в дверь Зака, он тут же собрал свои вещи и переехал в более приличную квартиру.

Однажды он узнал, что его подруга Мими осталась без крова. Он немедленно нашел ее, купил ей дом и оплатил все долги.

Вместе они даже появлялись на красной ковровой дорожке.

По словам Зака Галифианакиса, именно Мими позволяет ему чувствовать себя естественно и легко.