До славы, приобретенной в фильме «Мальчишник в Вегасе», Зак Галифианакис жил в ужасно маленькой квартире

12:20 2024-04-15
До славы, приобретенной в фильме «Мальчишник в Вегасе», Зак Галифианакис жил в ужасно маленькой квартире

Места кое-как хватало для самой необходимой мебели. Правда, стиральной машинкой он так и не обзавелся.

По этой причине он часто ходил в платную прачечную, где и познакомился со своей будущей подругой Элизабет Хейст по прозвищу Мими.

Она работала там уже несколько лет. Как только успех постучался в дверь Зака, он тут же собрал свои вещи и переехал в более приличную квартиру.

Однажды он узнал, что его подруга Мими осталась без крова. Он немедленно нашел ее, купил ей дом и оплатил все долги.

Вместе они даже появлялись на красной ковровой дорожке.

По словам Зака Галифианакиса, именно Мими позволяет ему чувствовать себя естественно и легко.

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