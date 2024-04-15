Конкурс двойников принцессы Дианы
Этот скандальный конкурс двойников принцессы Дианы, который провели в США перед ее визитом в Штаты, 1985 год.
Храмова Оксана
Двигатели Lamborghini можно использовать в скоростных катерах
Возможность применения двигателей в катерах открыла перед компанией большие перспективы и принесла немалую прибыль.
Храмова Оксана
Самый нелепый Олимпийский марафон 1904 года: победителя донесли до финиша на руках
Мероприятие состоялось 30 августа в Сент-Луисе США, организация состязаний по легкой атлетики была просто ужасной.
Храмова Оксана
Для чего британцы обучали чаек гадить на немецкие подводные лодки
Это звучит необычно и больше похоже на шутку, но на самом деле исторический факт. Такая обучающая программа действительно существовала, и у нее была вполне объяснимая цель.
Марта Фролова
Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в фильме "Письмо Деду Морозу"
Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу".
Храмова Оксана
Почему миллиардер Генри Форд всегда останавливался в самых дешевых отелях
Действительно, за этим невероятно богатым человеком неоднократно была замечена такая странность - он постоянно экономил на самых необходимых вещах, имея баснословное состояние.
Храмова Оксана
Самый большой толстяк в мире весил 635 кг и был женат на женщине, худее его на 584 кг
В браке пара прожила 17 лет, у них родилось двое детей, муж был тяжелее жены в 12 раз, когда достиг рекордной массы тела.
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