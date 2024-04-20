Преданный забвению на десятки лет, бизнес-джет Элвиса Пресли был продан на аукционе

23:31 2024-04-20
Преданный забвению на десятки лет, бизнес-джет Элвиса Пресли был продан на аукционе

Король рок-н-ролла любил, роскошь, в том числе дорогие машины и мотоциклы, кроме того, он владел собственным парком частных самолетов.

В Elvis Presley Airways было три частных самолета. Одним из них был Lockheed JetStar 1962 года.

Бизнес-джет Элвис купил себе в подарок на Рождество буквально за несколько месяцев до своей смерти. Скорее всего, он даже не успел ни разу полетать на нем.

Самолет был надолго забыт. Его продали после кончины певца, а потом просто бросили под открытым небом на десятки лет в Международном авиационном центре Розуэлла в США. Именно оттуда бизнес-джет забрали на аукцион.
           
Возможно, купленный на аукционе, он никогда уже не взлетит, не имея двигателей. Чтобы довести самолет до ума, надо потратить много денег. Скорее всего, бизнес-джет станет просто экспонатом в музее.  

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