Преданный забвению на десятки лет, бизнес-джет Элвиса Пресли был продан на аукционе

В Elvis Presley Airways было три частных самолета. Одним из них был Lockheed JetStar 1962 года.

Бизнес-джет Элвис купил себе в подарок на Рождество буквально за несколько месяцев до своей смерти. Скорее всего, он даже не успел ни разу полетать на нем.

Самолет был надолго забыт. Его продали после кончины певца, а потом просто бросили под открытым небом на десятки лет в Международном авиационном центре Розуэлла в США. Именно оттуда бизнес-джет забрали на аукцион.



Возможно, купленный на аукционе, он никогда уже не взлетит, не имея двигателей. Чтобы довести самолет до ума, надо потратить много денег. Скорее всего, бизнес-джет станет просто экспонатом в музее.