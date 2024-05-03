Какой выбор сделать между новыми оригинальными и новыми лицензионными запчастями (альтернативными заменителями)?

14:04 2024-05-03
Какой выбор сделать между новыми оригинальными и новыми лицензионными запчастями (альтернативными заменителями)?

На сегодня, ситуация в сфере новых автозапчастей координально изменилась по сравнению c трех - пяти летней давностью.

На мировом рынке автомобильных запчастей произошли огромные изменения в этой сфере.

Лет так восемь назад началось невероятное заполнение нашего рынка низкокачественными китайскими запчастями и деталями, что привело к сильнейшей конкуренции между брендами неоригинальных запчастей.

Буквально ещё лет шесть-пять назад многие автолюбители готовы были купить даже тормозные колодки бу с автомобилей из Европы, по причине того, что они выхаживали чуть ли не в три раза больше новых не оригинальных, а цены на новые оригинальные, в то время, были заоблачные

Как следствие конкуренции, развития технологий и политики Китая на улучшение качества своей продукции, появились неоригинальные запчасти довольно сносного качества не сильно уступающие в качестве оригинальным и с немного большей ценой, чем абсолютно не качественные так называемые лицензионные детали.

Рынок диктует свои условия и производителям новых оригинальных запчастей пришлось изыскать возможность к снижению цены на свои детали.

Кроме всего прочего эти компании стали проводить акции - продавая расходники по сниженным ценам.

Таким образом сложилась следующая ситуация: неоригинальные детали хорошего качества способные послужить автолюбителю долгое время стоят не на много дешевле оригинальных. 

Выбор всегда за покупателем - но где гарантия того, что неоригинал будет достойного качества, оригинал - действительно оригинальная сертифицированная деталь, а не фальсификат произведенный на подпольной фабрике.

Мы спланировали целый цикл статей по этой теме и по мере продвижения по каталогу заказа Вы можете читать их в сжатом виде.

Более развернутый материал будет появляться в ленте публикаций.

Так-же будут затронуты и темы бу запчастей из Европы и США и Японии.

На первый взгляд Покупка запчастей - пошел и купил. Да, возможно и так, но бывают и грустные истории. 

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