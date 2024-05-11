История о том, как братья Мишлены ввели в обиход автомобилистов пневматические шины

Однажды братья Андре и Эдуард Мишлены, которые держали семейную резиновую фабрику, заметили на улице велосипедиста, на его колесах были установлены пневматические шины.

Спортсмен пробил одну из шин и обратился на фабрику за помощью. Шина крепилась к колесу намертво и при смене требовала снятия всего колеса.

Помощь велосипедисту была оказана, но после этого случая Эдуард задумался над тем, как сделать подобные шины съемными.

Вскоре фабрика действительно стала выпускать новинку - съемные пневматические шины для велосипедов.

После того как Шарль Террон выиграл велогонку, используя эти самые шины, новая продукция Мишленов вызвала к себе интерес.

В 1895 году Мишлены приняли участие в автогонках, решив опробовать пневматические шины на автомобилях.

Шины пришлось менять около 60 раз, но в установленный временной срок братья все-таки уложились. И это было настоящей победой для них. Это значило, что новые шины можно использовать на автомобилях.

Поначалу к изобретению относились с опаской и недоверием, поэтому братья в первое время просто дарили комплекты шин парижским извозчикам.

В 1899 году Камиль Женатци с шинами Michelin установил мировой рекорд скорости, превысив показатель 100 км/ч.

После этого дела на фабрике Мишленов резко пошли в гору. Предприятие стало расширяться, с 1895 по 1905 годы число работников возросло в 10 раз - с 300 до 3000 человек.