«Вонючая бомба»: кто и зачем придумал это опасное оружие

21:07 2024-05-11
«Вонючая бомба»: кто и зачем придумал это опасное оружие

«Вонючая бомба» или «вонючий горшок» - необычное, но очень действенное оружие массового поражения.

Используется изобретение для поражения живой силы противника, и надо сказать, весьма успешно.

Подобное оружие в прежние времена могло выглядеть как обычный горшок с фекалиями, который отправляли на вражескую территорию катапультой.

Другие варианты вонючих бомб тех времен - части мертвого человеческого тела или разлагающейся туши животного. В этом случае сторона, отправлявшая подобные снаряды, могла рассчитывать на двойной эффект: с одной стороны, это был отвратительный запах, с другой - возможность вызвать смертельные заболевания в стане врага.

Первые такие вонючие снаряды появились очень давно. Их использовали еще во времена Античности, Средневековья, эпохи Возрождения.

Однако наиболее широкое распространение бомба получила во второй половине 20 века. Таким оружием стражи порядка разгоняли демонстрантов и протестующих на несанкционированных мероприятиях.

Израильская компания Spank Bomb в 2004 году стала выпускать особый снаряд, внутри которого содержались очень плохо пахнущие компоненты.

Говорят, этот запах был настолько едкий и стойкий, что мог сохраняться на одежде или обуви до 5 лет. Главным ингредиентом стал специальный спрей, копирующий запах, выделяемый скунсами.

Неизвестно, довелось ли в итоге хоть раз опробовать этот снаряд в действии - достоверных данных об этом нет.

Простейшие вонючие бомбы делаются из соединения бикарбоната, уксуса, сульфида аммония, запах сильно напоминает аромат тухлых яиц.

По эффективности подобные снаряды превышают показатели слезоточивого газа или перцового баллончика. При этом действуют они практически без ущерба для здоровья. 

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