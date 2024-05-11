Спасал людей после теракта 11 сентября: интересные факты из жизни Стива Бушеми

22:10 2024-05-11
Спасал людей после теракта 11 сентября: интересные факты из жизни Стива Бушеми

Гениальный американский актер чаще играет героев второго плана, но делает это настолько виртуозно, что именно они притягивают к себе львиную долю внимания зрителя.

Стив Бушеми работал с Квентином Тарантино, братьями Коэнами, Майклом Бэем, его лушчим другом был Джим Джармуш. За плечами актера около 150 ролей в фильмах и сериалах. Однако престижных премий у него практически нет.

Родился в бедной семье мусорщика и официантки и был 4-м сыном. Родители считали дату его рождения - 13 декабря - дурным предзнаменованием.

Стив несколько раз был на краю смерти. В 4 года попал под колеса автобуса и получил серьезную травму черепа. Через 4 года он снова оказался под колесами, на этот раз это была легковая машина. В зрелом возрасте стал невольным участником драки, где получил несколько ударов ножом, оказавшись в критическом состоянии в больнице.

Подрабатывать начал с детства, чтобы помогать семье. Сменил множество профессий, был грузчиком, официантом, разносчиком газет, мороженщиком, пожарным.

После теракта 11 сентября актер пришел на прежнее место работы и помогал пожарным спасать людей из-под обломков.

Стив - очень стеснительный человек, он не любил участвовать в съемках постельных сцен и всегда смущался, когда видел такие сюжеты на экране.

Стив Бушеми - однолюб, 30 лет прожил с одной женщиной, пока она не скончалась от рака в 2019 году. Это горе он очень тяжело переживал.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
23:42

Храмова Оксана

Уникальная китайская услуга для водителей jam-busting и другие способы решения проблемы с пробками

Уникальная китайская услуга для водителей jam-busting и другие способы решения проблемы с пробками

Пробки на дорогах - настоящий кошмар на яву для любого автомобилиста, но китайцы научились с этим бороться.
Храмова Оксана
22:34

Храмова Оксана

Семилетняя Лидия Котельникова из Перми смогла отжаться 1501 раз

Семилетняя Лидия Котельникова из Перми смогла отжаться 1501 раз

Уникальная девочка сделала все отжимания без остановки, побив мировой рекорд.
Храмова Оксана
21:07

Храмова Оксана

«Вонючая бомба»: кто и зачем придумал это опасное оружие

«Вонючая бомба»: кто и зачем придумал это опасное оружие

«Вонючая бомба» или «вонючий горшок» - необычное, но очень действенное оружие массового поражения.
Храмова Оксана
20:23

Храмова Оксана

История о том, как братья Мишлены ввели в обиход автомобилистов пневматические шины

История о том, как братья Мишлены ввели в обиход автомобилистов пневматические шины

До того как Мишлены внедрили пневматические шины в автомобильную отрасль, все считали подобную затею полным абсурдом.
Храмова Оксана
19:41

Храмова Оксана

Утонувшая Мона Лиза: необычная история Незнакомки из Сены

Утонувшая Мона Лиза: необычная история Незнакомки из Сены

Рассказываем, кем была Неизвестная Энни, губ которой касались более 300 млн людей.
Андрей Ткачёв
17:32

Андрей Ткачёв

Спутники Илона Маска начали выходить из строя из-за магнитных бурь

Спутники Илона Маска начали выходить из строя из-за магнитных бурь

Активизация вспышек на солнце привела к частым магнитным бурям, которые влияют на электронику как на Земле, так и в космосе.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.