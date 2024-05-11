Спасал людей после теракта 11 сентября: интересные факты из жизни Стива Бушеми

Стив Бушеми работал с Квентином Тарантино, братьями Коэнами, Майклом Бэем, его лушчим другом был Джим Джармуш. За плечами актера около 150 ролей в фильмах и сериалах. Однако престижных премий у него практически нет.

Родился в бедной семье мусорщика и официантки и был 4-м сыном. Родители считали дату его рождения - 13 декабря - дурным предзнаменованием.

Стив несколько раз был на краю смерти. В 4 года попал под колеса автобуса и получил серьезную травму черепа. Через 4 года он снова оказался под колесами, на этот раз это была легковая машина. В зрелом возрасте стал невольным участником драки, где получил несколько ударов ножом, оказавшись в критическом состоянии в больнице.

Подрабатывать начал с детства, чтобы помогать семье. Сменил множество профессий, был грузчиком, официантом, разносчиком газет, мороженщиком, пожарным.

После теракта 11 сентября актер пришел на прежнее место работы и помогал пожарным спасать людей из-под обломков.

Стив - очень стеснительный человек, он не любил участвовать в съемках постельных сцен и всегда смущался, когда видел такие сюжеты на экране.

Стив Бушеми - однолюб, 30 лет прожил с одной женщиной, пока она не скончалась от рака в 2019 году. Это горе он очень тяжело переживал.