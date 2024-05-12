Под Питером дети угнали машину, утонув в реке при погоне

В Ленинградской области школьники захотели покататься на автомобиле, но своего транспортного средства у них не было.
Тогда детей посетила "гениальная" идея украсть соседскую Skoda.
Сосед быстро заметил пропажу и вызвал полицейских, а те в свою очередь попытались догнать угонщиков.
В ходе погони угнанный автомобиль на скорости въехал в реку, после чего машина полностью скрылась под водой.
Двое детей смогли выплать самостоятельно. Ещё двое утонули, их тела достали водолазы МЧС.
Последнего ребёнка до сих пор ищут.