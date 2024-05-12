Columbia Pictures уволила Мэрилин Монро за отсутствие таланта и красоты

Первый раз контракт с Мэрилин Columbia Pictures заключила благодаря влиянию директора студии 20th Century Fox Джозефа Шенка, с которым, по некоторым данным, у нее была кратковременная любовная связь.

Именно Шенк замолвил словечко за Мэрилин перед своим другом Гарри Коном, возглавлявшим Columbia Pictures. Контракт на шесть месяцев со студией был подписан в 1948 году.

Мэрилин впервые досталась главная роль в фильме. Это был малобюджетный мюзикл "Хористки". Фильм оказался провальным, Монро своим присутствием хоть как-то удалось оживить весьма посредственный сценарий.

Критик Тибор Крекеш разнес фильм в пух и прах, но работу Мэрилин он похвалил:

Мисс Мэрилин Монро — одно из немногих светлых пятен этой картины. Этой девушке, которая хороша собой, мила и обладает приятным голосом и располагающей манерой поведения, я пророчу большое будущее.

Потом она пробовалась на главную роль в комедии "Рожденная вчера", но несмотря на это Гарри Кон передумал продлевать контракт с Монро. Он заявлял об отсутствии таланта у актрисы и о недостаточно привлекательной внешности. В частности, Кон утверждал, что в "Хористках" Мэрилин выглядела "слишком грузной".

Сама же Мэрилин озвучивала совсем другую версию. По ее словам, отказ в продлении контракта она получила, потому что не согласилась провести выходные с Гарри Коном на яхте.