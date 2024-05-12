Томас Эдисон сделал тысячу неудачных лампочек, прежде чем добился успеха

Томас Эдисон не изобретал лампочку накаливания. До Эдисона было разработано двадцать три различных электрических лампочки. Принцип заключался в пропускании электрического тока через нить накаливания, достаточно мощную, чтобы заставить ее светиться, не сгорая.

Среди пионеров электрического освещения до Эдисона сэр Хамфри Дэви создал первую дуговую электрическую лампу в 1809 году. Уоррен Де ла Рю разработал первую лампу накаливания в 1820 году.

Дизайн Ла Рю основывался на платиновой нити накала, слишком дорогой для любого практического применения. Более полувека экспериментов были сосредоточены главным образом на поиске недорогой нити накала, которая могла бы производить электрический свет в течение любого полезного периода времени.

Эксперименты Эдисона:

Томас Эдисон и его коллеги по лаборатории, провели тысячи экспериментов по созданию электрической лампочки.

Чтобы сделать ее функциональной, на каждом этапе требовалось изобретение нового компонента, от вакуумируемых и герметизируемых стеклянных колб до выключателей, специальных типов проводов и счетчиков.

Как и в предыдущих попытках, самой сложной задачей было создание материала, который мог бы служить долговечной нитью накала.

Протестировав тысячи материалов, включая более 6000 видов растений, они пришли к выводу, что лучшим веществом является карбонизированная хлопчатобумажная нить.

Конечный продукт:

Эдисон смог производить более 13 часов непрерывного света с помощью нити накаливания из хлопчатобумажной нити и подал патент на свою первую электрическую лампочку 27 января 1880 года.

Позже он и его исследователи обнаружили, что идеальным материалом для накаливания является карбонизированный бамбук, который обеспечивает более 1200 часов непрерывного освещения.

Первое крупномасштабное испытание ламп Эдисона состоялось 4 сентября 1882 года, когда были освещены 25 зданий в финансовом районе Нью-Йорка.

"Электрический свет вызвал у меня наибольшее количество исследований и потребовал самых сложных экспериментов", - позже писал Эдисон.