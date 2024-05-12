Томас Эдисон сделал тысячу неудачных лампочек, прежде чем добился успеха

18:36 2024-05-12
Томас Эдисон сделал тысячу неудачных лампочек, прежде чем добился успеха

На проведение многочисленных безуспешных экспериментов было затрачено более 100 тыс. долларов.

Томас Эдисон не изобретал лампочку накаливания. До Эдисона было разработано двадцать три различных электрических лампочки. Принцип заключался в пропускании электрического тока через нить накаливания, достаточно мощную, чтобы заставить ее светиться, не сгорая.

Среди пионеров электрического освещения до Эдисона сэр Хамфри Дэви создал первую дуговую электрическую лампу в 1809 году. Уоррен Де ла Рю разработал первую лампу накаливания в 1820 году.

Дизайн Ла Рю основывался на платиновой нити накала, слишком дорогой для любого практического применения. Более полувека экспериментов были сосредоточены главным образом на поиске недорогой нити накала, которая могла бы производить электрический свет в течение любого полезного периода времени.

Эксперименты Эдисона:

Томас Эдисон и его коллеги по лаборатории, провели тысячи экспериментов по созданию электрической лампочки.

Чтобы сделать ее функциональной, на каждом этапе требовалось изобретение нового компонента, от вакуумируемых и герметизируемых стеклянных колб до выключателей, специальных типов проводов и счетчиков.

Как и в предыдущих попытках, самой сложной задачей было создание материала, который мог бы служить долговечной нитью накала.

Протестировав тысячи материалов, включая более 6000 видов растений, они пришли к выводу, что лучшим веществом является карбонизированная хлопчатобумажная нить.

Конечный продукт:

Эдисон смог производить более 13 часов непрерывного света с помощью нити накаливания из хлопчатобумажной нити и подал патент на свою первую электрическую лампочку 27 января 1880 года.

Позже он и его исследователи обнаружили, что идеальным материалом для накаливания является карбонизированный бамбук, который обеспечивает более 1200 часов непрерывного освещения.

Первое крупномасштабное испытание ламп Эдисона состоялось 4 сентября 1882 года, когда были освещены 25 зданий в финансовом районе Нью-Йорка.

"Электрический свет вызвал у меня наибольшее количество исследований и потребовал самых сложных экспериментов", - позже писал Эдисон. 

Храмова Оксана
22:48

Храмова Оксана

Уроженец Толочина Ирвинг Берлин не знал нот, имел 2 класса образования, но стал популярнейшим композитором Америки

Уроженец Толочина Ирвинг Берлин не знал нот, имел 2 класса образования, но стал популярнейшим композитором Америки

Инструмент он освоил только в 45 лет и мог играть только на черных клавишах, специально для него компания Weser Bros создала особенное пианино.
Храмова Оксана
22:03

Храмова Оксана

Девушка, которая в 19 лет покорила мир: история успеха Билли Айлиш

Девушка, которая в 19 лет покорила мир: история успеха Билли Айлиш

Отдельные клипы семикратной обладательницы Грэмми набирают больше миллиарда просмотров на Ютубе.
Храмова Оксана
21:33

Храмова Оксана

Пять неожиданных фактов про Кубу, которые могут вас удивить

Пять неожиданных фактов про Кубу, которые могут вас удивить

Многие думают, что Куба - это райский уголок с вечным летом, красивыми женщинами и реками рома, однако не все так радужно на самом деле.
Храмова Оксана
19:39

Храмова Оксана

Уолт Дисней получил 302 отказа от инвесторов, мечтая создать Диснейленд

Уолт Дисней получил 302 отказа от инвесторов, мечтая создать Диснейленд

Дисней не собирался сдаваться, он добился желаемого только с 303 попытки и ничуть не пожалел о своей затее.
Храмова Оксана
19:16

Храмова Оксана

Джеймс Дайсон сделал свой первый безмешковый пылесос с 5127-го раза

Джеймс Дайсон сделал свой первый безмешковый пылесос с 5127-го раза

Предприниматель потратил на разработки все свои сбережения и, наконец, 5127-й прототип пылесоса заработал.
Храмова Оксана
17:50

Храмова Оксана

Columbia Pictures уволила Мэрилин Монро за отсутствие таланта и красоты

Columbia Pictures уволила Мэрилин Монро за отсутствие таланта и красоты

На самом деле, это лишь одна из версий, Мэрилин по-своему объясняла отказ студии продлить с ней контракт.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.