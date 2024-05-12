Девушка, которая в 19 лет покорила мир: история успеха Билли Айлиш

22:03 2024-05-12
Девушка, которая в 19 лет покорила мир: история успеха Билли Айлиш

Отдельные клипы семикратной обладательницы Грэмми набирают больше миллиарда просмотров на Ютубе.

Годовой доход молодой певицы составляет более 50 млн долларов. А начиналось все не так уж гладко...

В детские годы она ушла из школы - девочка подвергалась травле со стороны сверстников. В 13 лет Билли страдала от сильнейшей депрессии и синдрома туретта.

Девушка часто была объектом для насмешек, и родители решили перевести дочь на домашнее обучение. Тогда у Билли появилось больше свободного времени, и она стала много внимания уделять музыке.

Вместе с братом девушка начала сочинять песни. В 15 лет одну из них (Ocean eyes) певица выложила на SoundCloud. Композиция быстро завирусилась и набрала миллионы прослушиваний.

После этого крупный музыкальный лейбл предложил Билли контракт. Дебютный альбом певицы получил награду Грэмми как альбом года, девушке тогда было 18 лет.

Сегодня у Билли Айлиш 106 млн подписчиков в инстаграм, 45 млн - в ТикТок.

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