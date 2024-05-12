Уроженец Толочина Ирвинг Берлин не знал нот, имел 2 класса образования, но стал популярнейшим композитором Америки

Это пианино могло воспроизводить сыгранные мелодии в других тональностях. Американский композитор из Беларуси написал около 1000 мелодий, из них 450 стали настоящими хитами, 35 - считаются бессмертными песнями Америки.

Родился этот удивительный человек 11 мая 1888 года в Толочине в семье кантора городской синагоги Моисея Балина. Это был 5-й по счету ребенок в семье. Назвали его Израиль

Когда мальчику было 5 лет, преследования евреев были в самом разгаре. Дом Балиных сожгли погромщики.

В 1893 году семейство вынужденно уехало в США и обосновалось в Нью-Йорке. По ошибке фамилию иммигрантов записали Beilin. Потом в типографии, где печатались ноты, снова сделали ошибку - получилось Berlin. Позже сам композитор изменил и имя, так он стал называться Ирвинг Берлин.

В 13 лет он пел в баре и уже тогда писал песни, популярность Ирвинга росла.

Однажды две певицы даже подрались за право обладать хоть одной песней Ирвинга. Драка произошла прямо в офисе Берлина.

Они царапались, рвали волосы и кричали, что хотят петь мои песни. Я когда-то мечтал, чтобы люди боролись за право петь мои сочинения, и вот эта мечта стала реальностью.

На одной из них, Дороти, композитор женился. Увы, брак был недолгим. Спустя 5 месяцев Дороти умерла от тифа.

Второй избранницей стала журналистка, которая была дочерью миллионера - телеграфного магната. Отец был против брака и увез дочь в Европу. Она сбежала и все равно тайно вышла замуж за Берлина.

Интересная получилась пара: он старше ее на 15 лет, она высокая, статная, богатая, он - бедный, низкорослый и носатый.

Отец в гневе лишил дочь наследства.

В молодой семье появилась дочь, в ее честь была написана "Русская колыбельная", она стала лучшей песней 1927 года.

В 1918 году Берлин написал God Bless America. Рукопись хранилась 20 лет, композитор вспомнил о ней после Хрустальной ночи - это была первая массовая акция физической расправы с евреями на территории Третьего Рейха.

Песня была спета первый раз в 1939 году и была приурочена ко дню памяти всех погибших в первой мировой войне. Люди слушали ее стоя и сняв шляпы.

За эту песню Берлину дали много денег, но все гонорары Ирвинг по контракту отдал в ассоциации бойскаутов Нью-Йорка. Контракт действует и по сю пору, а общая сумма финансирования уже превысила 10 млн долларов.

Ирвинг Берлин скончался в 1989 году, дожив до 101 года. Умер этот человек во сне, как умирают праведники.