Пять самых частых привычек людей с высоким IQ

Первая привычка - разговаривать с собой, она помогает лучше думать, так легче решать любые проблемы.

Вторая привычка - отменное чувство юмора. Шутки и веселый подход к жизни позволяют сохранить креативный склад ума. Юмор помогает лучше справляться с трудностями.

Третья привычка - любовь к одиночеству. Таким людям бывает хорошо, когда они остаются наедине с собой. Так можно глубоко подумать о многом и больше узнать себя.

Четвертая привычка - открытость ко всему новому, они не боятся экспериментов, их привлекают новшества и необычные вещи.

Пятая привычка - не жаловаться и не ныть, а предлагать решения и действовать. Поиск выхода из ситуации помогает сохранять активность и вносить позитивные изменения в любую проблему.