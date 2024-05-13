Удивительный пес Карай, который сыграл одну из главных ролей в «Собачьем сердце»

Для роли Шарика выбрали 20 претендентов, но окончательное одобрение получила кандидатура пса Карая. И он действительно был этого достоин. У пса был солидный послужной список: 38 задержаний в милиции.

Роль досталась именно ему из-за необычной внешности. У Карая одно уго было стоячее, а второе - висело. Так он больше походил на дворового беспризорного бродягу.

Над шерстью пришлось сильно поработать, чтобы из ухоженного пса сделать уличного скитальца. Гладкую шерсть измазали желатином, на боку изобразили рану от ожога.

В "Собачьем сердце" Карай дебютировал в кино. Однако потом были и другие роли. Режиссер Бортко не уставал повторять, что пес - самый талантливый актер во всем фильме.