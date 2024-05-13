Уна и Чарли: 8 детей, 36 лет разницы в возрасте и 34 счастливых года вместе

Когда они познакомились, у Чарли уже был богатый опыт общения с женщинами, причем он всю жизнь выбирал спутниц намного моложе себя.

Брак с Уной был четвертым и оказался самым удачным.

Встретились они, когда юной и совсем неопытной девушке было всего 17 лет. Уна О’Нил была из хорошей семьи, мать - писательница Агнес Боултон, отец - лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премии Юджина.

Девочка получила отличное образование, выросла в центре Нью-Йорка, вращалась в богемных кругах и всегда была в центре внимания мужчин.

Уна мечтала об актерской карьере, агент свел девушку с Чаплиным. Встреча оказалась судьбоносной.

Чарли уже был живой легендой на тот момент, его карьера была на самом пике. Вокруг него были толпы молодых поклонниц, состояние актера было просто огромным.

Чарли еще был в браке с третьей женой, когда встретил Уну, но этот факт не остановил влюбленных.

Отец Уны был взбешен из-за их отношений с Чарли. Дочь пошла наперекор отцу, и он навсегда отрекся от наследницы, так и не простив ее.

В 1943 году Уна и Чарли поженились, весь Голливуд был в шоке, никто не верил в этот брак, все думали, что союз скоро развалится.

Делая предложение Уне, Чаплин сказал:

Выходи за меня замуж, чтобы я мог научить тебя жить, а ты - научить меня умирать.

Вот что ответила Уна:

Нет, Чарли, я выйду за тебя замуж, чтобы ты научил меня расти, а я научила тебя оставаться молодым до конца.

Уна, ставшая женой Чарли, забросила карьеру и полностью посвятила себя семье и мужу. Молодая супруга родила Чаплину 8 детей.

Чарли Чаплин много лет спустя:

Я был счастлив: наконец-то рядом со мной была настоящая жена, а не женщина, которая просто мечтает сделать карьеру. Однако, я отлично понимал тогда и понимаю сейчас, что в лице Уны кино потеряло великолепную комедийную актрису с превосходным, тонким чувством юмора. Но я не хотел и не мог ее делить ни с кем.

Самый младший ребенок у них родился, когда Чаплину было уже 73 года.

Кстати, есть предположение, что именно любовь Уны и Чарли вдохновила Набокова на написание "Лолиты".

Чарли Чаплин умер на 88-ом году жизни, он ушел из жизни тихо и спокойно, заснул и не проснулся.

Уна сильно горевала после смерти любимого мужа, она скончалась через 14 лет после Чарли, ей было 66 лет.