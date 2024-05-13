Форд не был бы Фордом, если бы рядом не было такой жены, как Клара

Познакомились они на сельской вечеринке с танцами. Вместо ухаживаний Генри весь вечер разъяснял Кларе, как устроены часы, которые он умудрился собрать своими руками.

Девушке понравился необычный и, очевидно, очень смышленый молодой человек, и она посчитала, что из него выйдет отличный муж.

После свадьбы молодые жили на ферме, в доме, который Форд, между прочим, построил сам, там же родился единственный и любимый сын.

Но Генри не хотел быть всю жизнь фермером, он обожал разные механизмы, жаждал открытий и испытывал страсть к изобретательству.

Супруги покинули уютное сельское гнездышко и уехали в Детройт, где муж со временем был принят в должности главного инженера в компанию Эдисона.

Клара была любящая жена, а также очень мудрая женщина, она всегда поддерживала и вдохновляла мужа, при этом тактично не вмешиваясь в его дела.

Клара всегда верила в успех Генри, причем порой она была единственной, кто в него верил.

Она была непоколебима даже когда сам Генри сомневался в себе.

Однажды она помогла мужу завести первый изобретенный им мотор прямо на кухне. Мотор заработал, но при этом разнес пол кухни. Но Клару это ничуть не смутило.

Она радовалась успеху вместе с Фордом.

Именно она помогала мужу, когда он изобретал первый автомобиль. Он делал это в сарае, вечерами и даже ночами после основной работы.

Женщина терпеливо долгими часами держала над головой Форда керосиновую лампу. У нее синели руки от холода, тело било дрожь, зубы стучали, но она продолжала выполнять свои добровольные обязанности.

Из-за этих ночных экспериментов Клара часто простужалась, но продолжала верить в мужа и успех его дела.

Когда автомобиль был готов, возникла одна проблема: проход в сарае был слишком узким, машина не могла проехать через него. Тогда Клара не задумываясь быстро нашла решение: просто разрубила дверной косяк киркой, расширив проход.

Прибежавшие на шум соседи были вне себя от удивления: на улицу выехало нечто странное и невиданное, а сверху гордо и радостно восседал Генри Форд - изобретатель первого в мире автомобиля.

Когда через много лет у основателя крупнейшей автомобильной компании спросили, кем бы он хотел быть в следующей жизни, Форд ответил: "Мне абсолютно все равно! Главное, чтобы рядом со мной была моя жена..."