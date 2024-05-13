Подорожник лучше любого бинта и зеленки - это опасное заблуждение

Однако ключ к эффективности растения — использование его стерильного экстракта, часто в сочетании с другими компонентами, например, алоэ вера.

Прикладывание к ране листа подорожника, сорванного вблизи дороги и обработанного слюной, скорее всего, приведет к инфекции из-за бактерий и загрязнений на его поверхности, а не к лечению!

Перед использованием подорожник следует тщательно очистить, измельчить для выделения сока и лишь после этого приложить его к поврежденным участкам кожи, обеспечив надежную фиксацию примочки.