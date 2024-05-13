Риски употребления сырого мяса и рыбы сильно недооценины любителями этих блюд

Одни из самых опасных паразитов — трихинеллы, микроскопические черви, которые живут в теле многих диких животных, особенно свиней: эти паразиты могут проникать в мускулатуру и органы, вызывая серьезные заболевания и даже смертельный исход.

Для обеспечения безопасности любое добытое мясо или рыбу следует тщательно готовить, прогревая до внутренней температуры не менее 70 градусов Цельсия, чтобы уничтожить все возможные возбудители заболеваний.