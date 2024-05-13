Дэвид Сет Коткин выбрал для себя имя Дэвид Копперфильд, вдохновившись персонажем известного романа Чарльза Диккенса

18:04 2024-05-13
Дэвид Сет Коткин выбрал для себя имя Дэвид Копперфильд, вдохновившись персонажем известного романа Чарльза Диккенса

Вдохновившись персонажем известного романа Чарльза Диккенса, просто потому, что ему нравилась его звучность.

Интересно, что в молодости будущий мастер иллюзии стеснялся общаться и использовал свое умение делать трюки как средство для преодоления своей застенчивости и знакомства с девушками.

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