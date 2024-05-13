Интересно, что в молодости будущий мастер иллюзии стеснялся общаться и использовал свое умение делать трюки как средство для преодоления своей застенчивости и знакомства с девушками.
Дэвид Сет Коткин выбрал для себя имя Дэвид Копперфильд, вдохновившись персонажем известного романа Чарльза Диккенса
Вдохновившись персонажем известного романа Чарльза Диккенса, просто потому, что ему нравилась его звучность.
Храмова Оксана
Однажды Билл Гейтс лично ответил клиенту, звонившему в техподдержку
Основатель компании Microsoft отлично справился с обязанностями сотрудника техподдержки и быстро помог решить возникшую проблему.
Храмова Оксана
Самый первый ролик на Ютубе длился 18 секунд и уже собрал 320 465 140 просмотров
Ролик был выложен 19 лет назад, сейчас у него 10 373 249 комментариев и более 16 млн лайков.
Марта Фролова
Элис Купер (Винсент Фурнье): Изначально группа Earwigs была создана Винсентом Фурнье как шуточный проект
Однако, после того как они одержали победу в конкурсе талантов, Винсент и его четверо друзей решили серьезно заняться музыкой.
Антон Райт
На заре своей карьеры Аллан Конигсберг занимался написанием юмористических заметок для прессы
В возрасте 17 лет он решил изменить свое имя на Хейвуд Аллен, имя которое в итоге трансформировалось в известное всем Вуди Аллен.
Иван Беглов
Риски употребления сырого мяса и рыбы сильно недооценины любителями этих блюд
Потребление сырого мяса и рыбы, особенно в условиях дикой природы, влечет высокий риск заражения паразитами и бактериями.
Марта Фролова
Подорожник лучше любого бинта и зеленки - это опасное заблуждение
Подорожник действительно обладает лечебными свойствами, подтвержденными исследованиями — он уменьшает боль и стимулирует заживление ран.
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