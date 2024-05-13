Самый первый ролик на Ютубе длился 18 секунд и уже собрал 320 465 140 просмотров

Первое видео на YouTube было загружено 24 апреля в 2005 году. Это короткий сюжет про животных, а точнее - про слонов. Видео было снято Джаведом Каримом на любительскую камеру в зоопарке Сан-Диего возле клеток со слонами.

Автор ролика "Я в зоопарке" - один из создателей Ютуба.

Всего создателей платформы было трое: Стив Чен, Чад Хердли и Джавед Карим. Все они до этого работали в компании PayPal.

Изначально Ютуб задумывался как сайт для знакомств. Он даже был зарегистрирован на День святого Валентина.

Но идея прогорела, площадка для знакомств никого не заинтересовала. Тогда сайт решили использовать для разностороннего контента, посетителям дали возможность делиться видео на любую тему. Успех превзошел все ожидания.

В 2006 году многообещающий сервис был выкуплен компанией Гугл за 1,65 млрд долларов. Причем Хердли остался генеральным директором, Чен - техническим руководителем. Карим от управления отказался, он добровольно согласился на меньшую долю в бизнесе.

Сегодня один из самых популярных и крупнейших видеохостингов в мире посещают каждый месяц свыше 2 млрд пользователей.