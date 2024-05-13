Однажды Билл Гейтс лично ответил клиенту, звонившему в техподдержку

Дело было так. Билл Гейтс совершал плановый обход отдела технической поддержки продуктов Microsoft В это время раздался звонок от клиента, Билл сел на кресло оператора, примерил на себя гарнитуру, а потом лично ответил звонившему. Себя он назвал Уильямом.

Выслушав клиента, Гейтс быстро помог ему решить возникшую проблему. Мужчина был очень доволен столь оперативным сервисом и высоким уровнем профессионализма сотрудника.

В конце беседы вежливый Уильям добавил: "спасибо, что пользуетесь продуктами Microsoft". Себя Билл ничем не выдал, клиент так и не понял, с кем он разговаривал.

После этого мужчина через некоторое время снова позвонил в службу поддержки компании Microsoft и сказал, что хочет говорить именно с Уильямом.

Вот что ответил ему дежурный менеджер:

Сожалею, но сейчас Уилльям не может ответить на ваш звонок. Кстати, друзья зовут его Билл. Человек, который в прошлый раз вам помог, — это Билл Гейтс.

Какой была реакция клиента на эти слова, можно только догадываться...