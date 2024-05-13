Однажды Билл Гейтс лично ответил клиенту, звонившему в техподдержку

20:02 2024-05-13
Однажды Билл Гейтс лично ответил клиенту, звонившему в техподдержку

Основатель компании Microsoft отлично справился с обязанностями сотрудника техподдержки и быстро помог решить возникшую проблему.

Дело было так. Билл Гейтс совершал плановый обход отдела технической поддержки продуктов Microsoft В это время раздался звонок от клиента, Билл сел на кресло оператора, примерил на себя гарнитуру, а потом лично ответил звонившему. Себя он назвал Уильямом.

Выслушав клиента, Гейтс быстро помог ему решить возникшую проблему. Мужчина был очень доволен столь оперативным сервисом и высоким уровнем профессионализма сотрудника.

В конце беседы вежливый Уильям добавил: "спасибо, что пользуетесь продуктами Microsoft". Себя Билл ничем не выдал, клиент так и не понял, с кем он разговаривал.

После этого мужчина через некоторое время снова позвонил в службу поддержки компании Microsoft и сказал, что хочет говорить именно с Уильямом.

Вот что ответил ему дежурный менеджер:

Сожалею, но сейчас Уилльям не может ответить на ваш звонок. Кстати, друзья зовут его Билл. Человек, который в прошлый раз вам помог, — это Билл Гейтс.

Какой была реакция клиента на эти слова, можно только догадываться...

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
19:31

Храмова Оксана

Самый первый ролик на Ютубе длился 18 секунд и уже собрал 320 465 140 просмотров

Самый первый ролик на Ютубе длился 18 секунд и уже собрал 320 465 140 просмотров

Ролик был выложен 19 лет назад, сейчас у него 10 373 249 комментариев и более 16 млн лайков.
Игнат Ветров
18:04

Игнат Ветров

Дэвид Сет Коткин выбрал для себя имя Дэвид Копперфильд, вдохновившись персонажем известного романа Чарльза Диккенса

Дэвид Сет Коткин выбрал для себя имя Дэвид Копперфильд, вдохновившись персонажем известного романа Чарльза Диккенса

Вдохновившись персонажем известного романа Чарльза Диккенса, просто потому, что ему нравилась его звучность.
Марта Фролова
18:00

Марта Фролова

Элис Купер (Винсент Фурнье): Изначально группа Earwigs была создана Винсентом Фурнье как шуточный проект

Элис Купер (Винсент Фурнье): Изначально группа Earwigs была создана Винсентом Фурнье как шуточный проект

Однако, после того как они одержали победу в конкурсе талантов, Винсент и его четверо друзей решили серьезно заняться музыкой.
Антон Райт
17:58

Антон Райт

На заре своей карьеры Аллан Конигсберг занимался написанием юмористических заметок для прессы

На заре своей карьеры Аллан Конигсберг занимался написанием юмористических заметок для прессы

В возрасте 17 лет он решил изменить свое имя на Хейвуд Аллен, имя которое в итоге трансформировалось в известное всем Вуди Аллен.
Иван Беглов
17:51

Иван Беглов

Риски употребления сырого мяса и рыбы сильно недооценины любителями этих блюд

Риски употребления сырого мяса и рыбы сильно недооценины любителями этих блюд

Потребление сырого мяса и рыбы, особенно в условиях дикой природы, влечет высокий риск заражения паразитами и бактериями.
Марта Фролова
17:48

Марта Фролова

Подорожник лучше любого бинта и зеленки - это опасное заблуждение

Подорожник лучше любого бинта и зеленки - это опасное заблуждение

Подорожник действительно обладает лечебными свойствами, подтвержденными исследованиями — он уменьшает боль и стимулирует заживление ран.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.