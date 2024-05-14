Рэпер Vacio покинул Россию и не собирается возвращаться

Близкая подруга Васильева утверждает, что он покинул Россию и не намерен возвращаться домой в обозримом будущем.

По словам девушки, Vacio считает, что после вечеринки Ивлеевой российское правительство оказывает на него давление.

Также дама рассказала, что 15 мая Николай должен был посетить военкомат.

Ранее Vacio вызвал сильный общественный резонанс после того, как 21 декабря прошлого года посетил вечеринку Ивлеевой, поскольку парень был практически голым.