Эрнеста Хемингуэя залечили до смерти от паранойи, которой у него не было

12:30 2024-05-15
Эрнеста Хемингуэя залечили до смерти от паранойи, которой у него не было

Позже в ФБР подтвердили слежку, которая велась за писателем. При жизни ему не верили и считали сумасшедшим, в итоге все закончилось суицидом.

Эрнест Хемингуэй известен не только как гениальный писатель. Он был еще и бесстрашным героем, и на войне совершал настоящие подвиги. 

В 19 лет будущий писатель стал санитаром-добровольцем. Когда он спасал раненого итальянского солдата, сам попал под обстрел австрийских минометов и пулеметов. В госпитале тогда из него вытащили 26 осколков. Вместо простреленной коленной чашечки Хемингуэю установили алюминиевый протез.

Этот человек вообще пережил многое и не раз был на волоске от смерти. Он два раза был серьезно ранен на охоте, однажды чуть не стал жертвой лесного пожара. Писатель смог победить рак кожи, сибирскую язву, анемию, он страдал от малярии, диабета, гепатита, пневмонии.

Хемингуэю довелось выжить в двух авиакатастрофах. Ему диагностировали разрыв почек и селезенки. У него было сломано основание черепа, но все обошлось и он чудом избежал паралича, потому что позвонок удачно сросся.

Однако в последние годы своей жизни Эрнест страдал от жесточайшей депрессии, ему приписывали паранойю А все потому, что писателю все время казалось, что его преследуют. Повсюду мерещились жучки, он был уверен, что телефоны прослушиваются, письма вскрываются, банковские счета под контролем.

Никто в это не верил, Хемингуэя пробовали лечить от психического расстройства. Для этого применялся электрошок, после 13 эпизодов такого лечения, он стал терять память и уже не мог заниматься творчеством.

2 июля 1961 года писатель покончил с собой, выстрелив в себя из ружья.

В начале 1980-х был сделан запрос в ФБР по поводу Хемингуэя, где подтвердился факт тотальной слежки с прослушкой, о которых все время говорил погибший писатель.

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