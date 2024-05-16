Найдена причина ЧП на СТО в Колодищах, когда огонь уничтожил 7 электрокаров Tesla

Сначала пламя охватило Porsche Taycan, именно здесь началось самопроизвольное возгорание. Потом огонь перешел на ближайшие электромобили Тесла и также захватил мотоцикл.

В 4:06 полыхнуло под днищем электрокара, потом, как заметно из кадров видеозаписи, засверкали "молнии", как бывает при коротком замыкании.

Прошло всего 30 секунд с момента возгорания - и электромобиль уже был весь охвачен огнем. Спустя 14 минут загорелись соседние машины и мотоцикл.

Прибывшая на место происшествия пожарная бригада Минского РОСЧ, смогла потушить пожар.

По мнению экспертов, причиной возгорания стало короткое замыкание ячейки аккумуляторной батареи Porsche Taycan. Об этом рассказали представители ГКСЭ по Минской области.

Причина была установлена после пожарно-технической экспертизы, в расследовании принимала участие следственно-оперативная группа и специалист-пожаротехник управления ГКСЭ.

Возгорание началось в передней левой части основной высоковольтной аккумуляторной батареи.

Пожар уничтожил шесть электрокаров Tesla, мотоцикл Suzuki и автомобиль Porsche.