Французам предложили учиться вождению у женщин

Французская ассоциация безопасности дорожного движения обратилась к автовладельцам с призывом научиться "водить машину, как женщина", потому что такой стиль вождения помогает "остаться в живых".

По утверждению Victimes & Citoyens, 84% смертельных дорожных аварий случается по вине мужчин. Между тем, аккуратное поведение за рулем, как это делают автоледи, снижает число ДТП с летальным исходом.

Свои выводы организаторы акции подтвердили данными статистики из правительственного отчета.

Так, в 2022 году на трассах материковой Франции и ее заморских территорий жертвами смертельных дорожных аварий стали 3550 человек.

При этом 93% водителей-мужчин, виновных в таких ДТП, находились в нетрезвом состоянии.

Что касается белорусских реалий, следует признать, что аварийные ситуации на дороге дамы создают гораздо реже, чем мужчины. А уж пьяная женщина за рулем - это вообще большая редкость.