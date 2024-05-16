Минчанку сурово наказали за повторное вождение в пьяном виде, апелляция ей не помогла

Жительница Минска дважды попалась пьяной за рулем в течение года. Суд Московского района столицы вынес очень строгий вердикт в отношении правонарушительницы.

У женщины забрали автомобиль Nissan Qashqai, ее лишили прав на 7 лет, кроме того, она должна отсидеть 1 год и 3 месяца, выплатить штраф в размере 350 базовых величин (14 000 рублей).

Женщина признала вину и раскаялась, но постановление суда решила обжаловать, надеясь на смягчающие обстоятельства.

Нарушительница заявила о наличии родственника с заболеванием опорно-двигательного аппарата, за которым она должна осуществлять постоянный уход.

Кроме того, подсудимая просила учесть материальное положение семьи, где она является единственным источником дохода.

Суд, указав на неоднократное привлечение минчанки к административной ответственности за нарушение ПДД, отказался изменить первоначальное решение по сроку и размеру наказаний.