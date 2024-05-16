История о том, как бывший император превратился в простолюдина

В 1908 году Пуи, будучи двухлетним ребенком, уже получил императорский титул.

Этот мальчик рос в невиданной роскоши и воспитывался в Запретном городе в Пекине. К малышу уже тогда относились, как к настоящему божеству.

История императорского правления в Китае продолжалась более двух тысяч лет, но так вышло, что закончиться она должна была именно на Пуи.

Повзрослевшего Пуи вынудили отречься от трона. После этого бывшего императора приговорили к десяти годам коммунистического лагеря для перевоспитания.

Пуи, выросший в роскоши, превратился в простолюдина и должен был жить теперь без привычных почестей и привилегий. Мужчина учился с нуля даже таким простым вещам, как завязывание шнурков и чистка зубов.

В 1950 году он уже работал простым садовником в одном из парков Пекина. Бывший император еще раз побывал в Запретном городе, но теперь уже в качестве обычного туриста.