В китайском McDonald's можно есть и худеть одновременно: вместо стульев тут велотренажеры

Первый ресторан быстрого питания такого типа появился в Китае в южной провинции Гуандун.

Такое ноу-хау, по словам представителей Макдоналдс, позволяет посетителям заряжать смартфоны и другие гаджеты во время еды.

Внутри велотренажера есть устройство, которое при вращении педалей вырабатывает электричество.

Кроме того, все тренажеры сделаны из переработанного пластика. То есть руководство ресторана проявляет заботу об экологии, экономит на установке розеток и подаче электроэнергии.

При этом посетители могут предотвратить появление лишнего веса, который неизбежен при поедании фастфуда. При использовании велотренажера за час можно сжечь в среднем 400 ккал.