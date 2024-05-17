Камбоджа выдала РФ обвиняемого в хищении 19 млн рублей при ремонте Соловецкого монастыря

11:03 2024-05-17

Камбоджа выдала РФ находящегося в розыске по каналам Интерпола Сергея Волкова, которого обвиняют в хищении 19 млн рублей при реставрации Соловецкого монастыря.

«По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных Министерством культуры Российской Федерации. Обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря»,

 цитирует ее слова «МВД.Медиа».

Следствие считает, что участники организованной группы предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Минкульт.

В международный розыск Волков был объявлен в январе 2020 года.

«В результате взаимодействия по каналам Интерпола от камбоджийских партнеров были получены сведения о задержании разыскиваемого. Сегодня в аэропорту города Пномпень фигурант передан представителям российской полиции для доставки в Москву»,

— говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту мошенничества, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (п. 4 статьи 159 УК РФ), было возбуждено в феврале 2018 года.

Храмова Оксана
21:53

Храмова Оксана

В китайском McDonald's можно есть и худеть одновременно: вместо стульев тут велотренажеры

В китайском McDonald's можно есть и худеть одновременно: вместо стульев тут велотренажеры

Поедая картошку фри или бургеры, китайцы сразу же сжигают ненужные калории, но это не единственное преимущество велотренажеров.
Храмова Оксана
21:15

Храмова Оксана

Отец обещал 180 млн долларов тому, кто сможет покорить сердце его дочери

Отец обещал 180 млн долларов тому, кто сможет покорить сердце его дочери

Увы, затея оказалась провальной, богатую невесту никто так и не смог заполучить, хотя многочисленные женихи все еще продолжают свои тщетные попытки.
Храмова Оксана
20:49

Храмова Оксана

История о том, как бывший император превратился в простолюдина

История о том, как бывший император превратился в простолюдина

Китайский император Пуи был вынужден пройти нелегкий путь от вершины Олимпа до самых низов и стать совсем другим человеком.
Храмова Оксана
18:21

Храмова Оксана

В Браславском районе механизаторы наладили бизнес по продаже ворованного топлива

В Браславском районе механизаторы наладили бизнес по продаже ворованного топлива

Общее количество краденых нефтепродуктов составило более трех тонн. Окрашенное дизтопливо хранилось у скупщика в полимерных канистрах.
Храмова Оксана
17:46

Храмова Оксана

Минчанку сурово наказали за повторное вождение в пьяном виде, апелляция ей не помогла

Минчанку сурово наказали за повторное вождение в пьяном виде, апелляция ей не помогла

Женщина направила прошение о пересмотре дела в надежде на смягчение приговора, но суд остался непреклонным.
Храмова Оксана
16:22

Храмова Оксана

Как отправить автомобиль в утиль, сняв при этом с учета

Как отправить автомобиль в утиль, сняв при этом с учета

В какой-то момент автовладелец приходит к выводу, что машина свое отслужила и пора сдать ее в утиль. Процедура нужная и полезная, но в ней есть свои нюансы.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.