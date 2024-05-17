Камбоджа выдала РФ обвиняемого в хищении 19 млн рублей при ремонте Соловецкого монастыря

«По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных Министерством культуры Российской Федерации. Обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря»,

цитирует ее слова «МВД.Медиа».

Следствие считает, что участники организованной группы предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Минкульт.

В международный розыск Волков был объявлен в январе 2020 года.

«В результате взаимодействия по каналам Интерпола от камбоджийских партнеров были получены сведения о задержании разыскиваемого. Сегодня в аэропорту города Пномпень фигурант передан представителям российской полиции для доставки в Москву»,

— говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту мошенничества, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (п. 4 статьи 159 УК РФ), было возбуждено в феврале 2018 года.