Китай разрабатывает самолет, который заменит Boeing 777 и Airbus A350

11:27 2024-05-17
Китай разрабатывает самолет, который заменит Boeing 777 и Airbus A350

Будущая модель станет третьим по счету магистральным пассажирским авиалайнером китайского производства.

Успех пассажирского лайнера СОМАС С919 вдохновил КНР на дальнейшие шаги в покорении воздушного пространства.

В настоящее время китайцы уже трудятся над созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального авиалайнера СОМАС С929. Однако этого им показалось мало, и теперь страна запускает еще один широкофюзеляжный самолет под названием СОМАС С939.

По информации MyDrivers, новинка должна составить конкуренцию действительно крупным самолетам, наподобие Boeing 777 и Airbus A350. Между тем, СОМАС 929 - это скорее малогабаритная модель лайнера, сходная с Airbus A330.

Наверняка появление нового большого самолета следует ждать уже в следующем десятилетии. Так, СОМАС 929 находится в разработке уже не один год, однако создатели еще ни разу не показали даже его прототип.

Если соотносить новинку с моделями Airbus и Boeing, можно предположить, что в СОМАС С939 будет около 400-450 мест, вероятная дальность полета составит примерно 16-17 тыс. км. Как и все нынешние магистральные лайнеры, китайский самолет будет оснащен двумя двигателями.

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