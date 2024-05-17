Новинка Toyota Camry XV80 заметно упала в цене на российском рынке

12:06 2024-05-17
Новинка Toyota Camry XV80 заметно упала в цене на российском рынке

Если сравнивать с февральскими ценами, автомобиль теперь продается на 300 с лишним тысяч дешевле.

Новую модель китайцы увидели в продаже совсем недавно, однако россияне уже сейчас могут заметить ощутимое снижение цен на этот автомобиль.

В феврале купить Toyota Camry XV80 в России можно было минимум за 4 млн рублей. Сегодня стоимость упала до 3,695 млн.

Машина оснащена двухлитровым атмосферным двигателем на 177 л. с. и вариатором. В указанный ценник заложена доставка автомобиля до Владивостока.

Комплектация включает в себя 6 подушек безопасности, салон из кожи, медиасистему с крупным экраном, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, и это еще не все фишки.

В других российских городах эта модель пока еще стоит дороже, но по сравнению с февральскими ценами  все равно ощущается очевидная выгода.

В Казани купить Toyota Camry XV80 можно за 3,845 млн руб., в Калуге и Тюмени - за 3,85 млн.

Россияне также могут уже сегодня заказать гибриды Camry с 2-литровым мотором на 197 л. с.

Новый силовой агрегат стал эффективной заменой атмосферному 2,5-литровому двигателю, установленному в Camry XV70.

Ценник на гибридную модель начинается от 4, 1 млн рублей.

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