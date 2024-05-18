Марк должен все время пить воду, 20 литров в день, иначе он умрет

Марк постоянно испытывает сильнейшую жажду. Чтобы выжить, он должен потреблять минимум 20 л воды в день.

Без воды этот человек может продержаться самое большое два часа. Потом начнется полное обезвоживание, ведущее к судорогам, повреждению мозга, потере памяти.

Пить воду для Марка - жизненная необходимость, жажду он испытывает и днем, и даже по ночам. Поэтому несколько раз за ночь ему надо вставать, чтобы выпить воды. От этого накапливается хроническая усталость.

Если он проспит, не просыпаясь, более двух часов, то умрет.

Вся жизнь Марка - это питье воды и походы в туалет. Повышенная активность для него опасна, даже поездка в транспорте может стоять жизни, если нет доступа к воде.

Лекарства от болезни нет, но Марк пытается хотя бы снизить частоту походов в туалет, пробуя на себе некоторые методы лечения.

Марк называл один из положительных моментов в своей жизни: он может выпить 3 бутылки вина без всяких последствий для организма.